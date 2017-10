Actualidade

A agência de notação DBRS admitiu hoje melhorar a perspetiva de longo prazo da dívida pública portuguesa, mas alertou para que tal dependerá da sustentabilidade da recuperação das finanças públicas e de um reforço do crescimento económico.

"Portugal continua a fazer progressos, mas o 'rating' [avaliação] da DBRS para a dívida soberana portuguesa continua dependente de significativos desafios, um dos quais é o elevado nível da dívida pública", sustenta a agência canadiana num relatório hoje divulgado.

Segundo se lê no documento, "com a economia portuguesa a crescer a um ritmo robusto, o balanço fiscal primário com um excedente confortável e as taxas de juro das Obrigações do Tesouro novamente em níveis baixos, a perspetiva de sustentabilidade da dívida pública portuguesa pode melhorar. Contudo, a DBRS entende que a evolução da dinâmica da dívida pública a longo prazo depende em grande medida da durabilidade da recuperação das finanças públicas e do reforço das perspetivas de crescimento económico no médio prazo".