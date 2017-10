Actualidade

As exportações portuguesas aumentaram 0,8% e as importações subiram 1,5% em 2016 face a 2015, o que resultou num agravamento do défice comercial para 11.221 milhões de euros, divulga hoje o INE.

Segundo os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o comércio internacional em 2016, as exportações de bens totalizaram 50.022 milhões de euros, o que corresponde a um aumento nominal de 0,8% face ao ano anterior, e o valor das importações de bens aumentou 1,5%, totalizando 61.243 milhões de euros.

A balança comercial de bens atingiu um saldo negativo de 11.221 milhões de euros, o que representa um aumento do défice em 510 milhões de euros face ao ano anterior.