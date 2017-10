Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, disse, hoje, na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em Paris, que "Cabo Verde pode ser muito útil à OCDE".

As declarações do chefe da diplomacia cabo-verdiana foram feitas à Lusa e RFI no final da sua intervenção no 17.º Fórum Económico Internacional sobre África, dedicado ao tema "Os Empresários e a Industrialização de África".

"Sabemos que não há países africanos que fazem parte da OCDE, mas Cabo Verde é um país que tem uma grande ambição de fazer parte da comunidade das nações e, sobretudo, ser útil ao mundo. Nós pensamos que Cabo Verde pode ser muito útil à OCDE, é um país do Atlântico Médio, com perspetivas económicas boas. Estamos a construir parcerias interessantes para o desenvolvimento do nosso país, para a estabilidade da nossa região e acredito que vamos chegar lá", afirmou.