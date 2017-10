Actualidade

A Comissão Europeia indicou hoje que está a analisar a resposta que as autoridades portuguesas já fizeram chegar a Bruxelas no quadro do processo de infração iniciado contra Portugal devido ao regime fiscal da zona franca da Madeira.

"Relativamente a esse caso, enviámos uma carta de notificação em 13 de julho, Portugal efetivamente já respondeu à nossa carta, e nós estamos a avaliar a resposta, pelo que não estou em condições de comentar conteúdo, calendário ou natureza de eventuais futuros passos", declarou hoje a porta-voz Lucia Caudet, durante a conferência de imprensa diária do executivo comunitário.

Em 13 de julho passado, a Comissão Europeia iniciou um processo de infração contra Portugal por considerar que a atribuição de um contrato para gestão e exploração da zona franca da Madeira poderá infringir as regras da adjudicação de contratos de concessão, enviando uma carta de notificação à qual as autoridades nacionais deveriam responder no prazo de dois meses, o que sucedeu.