A economia cabo-verdiana deverá manter a tendência de retoma registada no primeiro semestre deste ano com uma estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 4% para 2017 e 2018, segundo o Banco de Cabo Verde.

De acordo com o relatório de política monetária de setembro, divulgado na terça-feira pelo banco central cabo-verdiano (BCV), os indicadores apontam para a "manutenção de um quadro de retoma da dinâmica económica no primeiro semestre".

O comportamento positivo da economia é, segundo o BCV, sustentado num contexto externo mais favorável ao crescimento da procura turística e do investimento e numa conjuntura de melhoria do clima económico e aumento da oferta de crédito.