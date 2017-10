Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas num atentado suicida no tribunal da cidade de Misrata, no norte da Líbia e principal porto comercial do país, indicaram fontes dos serviços de segurança.

Segundo as fontes, citadas pela agência France-Presse, um bombista suicida fez-se explodir no interior do complexo de tribunais, um edifício no centro da cidade sob o controlo das forças leais ao Governo de união nacional (GNA) reconhecido pela comunidade internacional.

Até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque, escreve a agência Efe.