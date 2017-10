Actualidade

As empresas portuguesas exportadoras mantiveram em 2016 uma "elevada exposição" a apenas um mercado, com 69,9% a vender só para um país, nomeadamente Angola, Espanha e EUA, mas esta dependência tem diminuído desde 2010, divulga hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado 69,9% das empresas exportaram apenas para um mercado, concentrando 7,2% do valor exportado, sendo que as empresas com pelo menos 50% das suas exportações concentradas em apenas um mercado representaram 94,1% do total de empresas e cerca de metade do valor exportado.

Angola, Espanha e EUA são os três mercados onde se regista uma maior exposição das empresas portuguesas.