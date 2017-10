Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que o Governo se prepara para "qualquer eventualidade" nas negociações do 'Brexit', incluindo a possibilidade de terminarem sem um acordo.

"É profundamente do nosso interesse que as negociações sejam bem-sucedidas" e resultem na definição de uma nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE).

Mas "é nossa responsabilidade, enquanto Governo, prepararmo-nos para qualquer eventualidade e deixem-me tranquilizar todos os que aqui estão - é precisamente isso que estamos a fazer", disse May no discurso de encerramento da conferência anual do Partido Conservador, em Manchester.