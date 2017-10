PSD

Lisboa, 04 out - O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro afirmou hoje que está a ponderar uma eventual candidatura à liderança do partido e que a decisão "não depende de ninguém".

Em entrevista à rádio TSF, Luís Montenegro disse que "tem a responsabilidade de fazer a ponderação, de ouvir muitas pessoas".

"Estou muito tranquilo a fazer esse exercício", referiu, sublinhando que tem "uma liberdade total para poder decidir aquilo que achar melhor para o país" e para o PSD.