Actualidade

A Mesa Nacional do BE, órgão máximo do partido entre convenções, reúne-se em 14 de outubro, para debater a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2018 e as recentes eleições autárquicas.

O encontro irá realizar-se no dia seguinte à entrega, na Assembleia da República, da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018, que está a ser negociada pelo executivo do PS com os seus parceiros parlamentares, entre os quais o BE.

Segundo disse à Lusa fonte do BE, a Mesa Nacional fará também uma análise das eleições autárquicas do passado domingo.