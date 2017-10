Actualidade

A australiana Nikki van Dijk vanceu hoje a etapa de Cascais do circuito mundial feminino de surf, ao vencer a havaiana Carissa Moore na final, no Guincho.

Numa final equilibrada, a australiana, que partia para esta prova no quinto lugar do circuito, venceu com uma vantagem de apenas 0,57 pontos, ao terminar com 10,67 pontos (6,00 e 4,67 nas melhores ondas), contra 10,10 (7,83 e 2,27) de Moore, sétima.

Nikki van Dijk sucedeu no historial de vencedoras em provas do circuito mundial à norte-americana Courtney Conlogue, que tinha vencido as duas últimas edições do Cascais Women's Pro.