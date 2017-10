Actualidade

Um jovem morreu hoje ao ser colhido por um comboio na Linha do Norte, no concelho de Coimbra, disseram fontes dos Bombeiros à agência Lusa.

"A vítima é um adolescente do sexo masculino" e o atropelamento ocorreu no apeadeiro da Espadaneira, em São Martinho do Bispo, afirmou uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC).

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra disse que os BSC foram alertados pouco depois das 14:15 para o acidente, envolvendo um comboio Intercidades.