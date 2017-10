Catalunha

O Parlamento Europeu apelou hoje ao diálogo para encontrar uma solução para o diferendo que opõe o Estado espanhol aos independentistas catalães, "respeitando o quadro constitucional" espanhol, que a maioria da assembleia considera que o governo regional catalão ignorou.

No final de um debate de urgência agendado para hoje no hemiciclo de Estrasburgo, na sequência dos incidentes ocorridos no passado domingo na Catalunha por ocasião do referendo levado a cabo (apesar de considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol), o presidente da assembleia sintetizou "a posição expressa por uma maioria" do Parlamento, que criticou a organização da consulta.

"Tal como nos ensina a história da União Europeia, em democracia a única forma de ir em frente é trabalhando em conjunto pela harmonia e unidade. Ninguém ficou indiferente ao que se passou no domingo. Contudo, decisões unilaterais, incluindo declarações de independência de um Estado soberano, são contrárias à ordem legal europeia e propícias a provocar perigosas divisões", declarou Antonio Tajani.