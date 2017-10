Actualidade

A cantora norte-americana Taylor Swift lidera as nomeações à edição deste ano dos prémios europeus de música do canal de televisão MTV, cuja cerimónia de entrega decorre a 12 de novembro, em Londres, foi hoje anunciado.

Taylor Swift, que concorre nas categorias de Melhor Artista, Melhor Look, Melhor Artista Pop, Melhor Vídeo, com "Look What You Made Me Do" e Maiores Fãs, lidera a corrida, seguida do canadiano Shawn Mendes, com cinco nomeações, e do 'rapper' norte-americano Kendrick Lamar e do britânico Ed Sheeran, com quatro nomeações cada, refere a MTV num comunicado hoje divulgado.

Entre as várias categorias, a MTV atribui ainda um prémio a um artista local por cada canal regional. Este ano, os nomeados ao prémio "Best Portuguese Act" (em português algo como Melhor Atuação Portuguesa) são: HMB, Mickael Carreira, Miguel Araújo, Overule e Virgul. Os cinco nomeados estão a votação no site www.mtvema.com.