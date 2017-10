Actualidade

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o primeiro-ministro de parecer "ter chegado hoje ao Governo" e anunciar novas medidas sem concretizar antigas, com António Costa a atribuir a crítica ao 'incómodo' dos sociais-democratas com os resultados eleitorais autárquicos.

Na sua estreia como protagonista pelo PSD em debates quinzenais, Hugo Soares acusou António Costa de "fugir sempre às suas responsabilidades" e não responder sistematicamente às perguntas que lhe são feitas no parlamento.

"O senhor é primeiro-ministro há dois anos, ter-se-á preparado para ser primeiro-ministro. Cada debate parece que chegou hoje e apresenta coisas novas como se não tivesse havido ontem e não é capaz de concretizar", lamentou Hugo Soares, que tinha ao seu lado direito Pedro Passos Coelho, um dia depois de ter anunciado que não se recandidatará à liderança do PSD.