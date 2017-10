OE2018

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que as pensões mais baixas terão um aumento acima da inflação em 2018, o que resulta da própria lei e dos dados de crescimento económico do país.

"Como este ano vamos crescer significativamente acima dos 2% (...) significa que a aplicação da forma da lei as pensões não vão ser só atualizadas até aos dois IAS (Indexante de Apoios Sociais), todas vão ser atualizadas e as de mais baixo valor vão ter um aumento" em resultado da lei, vincou o chefe do Governo.

António Costa respondia a Catarina Martins, coordenadora do BE, que no debate quinzenal do parlamento vincou que o Orçamento do Estado (OE) para 2018 deve prosseguir o caminho de recuperação de rendimentos e de aumento de pensões, por exemplo.