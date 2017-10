Actualidade

A REN - Redes Energéticas Nacionais concluiu hoje a aquisição da totalidade da EDP Gás ao grupo liderado por António Mexia, um investimento de 532,4 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informou que concluiu a alienação de 100% da EDP Gás, que permitirá reduzir a dívida líquida em 536 milhões de euros este ano.

Em abril, a REN fechou acordo com a EDP para a compra da empresa de distribuição de gás natural por 532,4 milhões de euros, referindo que esta aquisição representa "uma importante aposta para a REN, mantendo o forte compromisso com a sua operação em Portugal, em linha com a sua estratégia de desenvolvimento de negócio".