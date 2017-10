Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu hoje o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após os primeiros seis meses de apoio, mas não garantiu ao PCP a sua reclamação de novo aumento extraordinário das pensões de reforma.

No primeiro debate parlamentar quinzenal após as férias e as eleições autárquicas realizadas no domingo, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, insistiu na necessidade de continuar o caminho de reposição de direitos e rendimentos aos trabalhadores e o chefe do executivo socialista concordou, remetendo para as negociações do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

"As questões que coloca são tema do exame comum relativamente à proposta de OE2018", disse Costa, acrescentando que "já houve um passo dado para limitar esse corte, de forma a garantir que, em circunstância alguma, alguém ficaria com um rendimento abaixo de um IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou seja, de 421,23 euros".