Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que já mudou o líder parlamentar do PSD e que em breve mudará o líder social-democrata, mas considerou que o discurso deste partido continua "preso" no passado, sem "nada" ter aprendido.

Esta posição foi assumida por António Costa na sequência de uma intervenção do líder parlamentar do PS, Carlos César, que iniciou as críticas ao estilo de atuação política do novo presidente da bancada do PSD, Hugo Soares, logo na fase inicial do debate quinzenal na Assembleia da República.

Na fase inicial deste debate, na parte entre o PSD e o primeiro-ministro, Hugo Soares referiu-se às consequências (sobretudo económico-financeiras) que os governos de José Sócrates tiveram no país.