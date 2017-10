Actualidade

A esquerda parlamentar e o PAN aprovaram hoje o novo decreto-lei sobre a Carris e a sua transferência para a Câmara de Lisboa, texto que mereceu oposição de PSD e CDS-PP.

Nas votações regimentais de hoje, foi votada a proposta, apresentada pelo PS, "de emenda do artigo" que havia merecido o veto do Presidente da República, e depois deu-se a votação do novo decreto-lei com as alterações introduzidas: PS, BE, PCP, "Os Verdes" e PAN deram 'luz verde' ao texto.

Em 07 de agosto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justificou o veto ao decreto por considerar abusivo que se proíba qualquer concessão futura da Carris, cuja gestão passou para a Câmara Municipal de Lisboa.