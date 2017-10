Actualidade

Autores como Margaret Atwood, Haruki Murakami, Ngugi wa Thiong'o e António Lobo Antunes são alguns dos autores mais citados para o Prémio Nobel da Literatura, a atribuir na quinta-feira pela Real Academia Sueca, segundo casas de apostas internacionais.

De acordo com a imprensa internacional, 2017 não será um ano propício a apostas audazes, ao se assinalar um ano desde a atribuição do galardão ao cantor e compositor Bob Dylan, levando a crer que o prémio fique reservado a um escritor "tradicional" e já incluído em listas anteriores, baseadas no serviço de apostas Ladbrokes.

O jornal britânico The Guardian, assim como a revista norte-americana The New Republic concordam que a escritora canadiana Margaret Atwood venha a ser distinguida pela Academia Sueca, depois da adaptação televisiva da obra "A História de Uma Serva" (1985) ter conquistado oito Emmys, na cerimónia de 17 de setembro, entre os quais o de melhor série dramática, melhor argumento (Bruce Miller), melhor realização (Reed Morano) e melhores atrizes principal e secundária - Elisabeth Moss e Ann Dowd -, respetivamente.