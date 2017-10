Actualidade

O projeto-piloto que introduziu médicos dentistas nos cuidados de saúde primários de 13 centros de saúde de Lisboa e Tejo chegou a 16.760 utentes num ano e envolveu quase 50.000 tratamentos, revelou hoje a Direção-Geral de Saúde (DGS).

Os dados foram revelados em Arouca na assinatura do protocolo que alargará o projeto a essa vila e que será depois replicado em mais 34 centros de saúde do país até final de 2017, altura em que essa experiência no âmbito da saúde oral estará implementada num total de 59 unidades prestadoras de cuidados primários.

Para o secretário de Estado adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, repara-se assim "uma injustiça" cometida pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), em cuja estrutura "a saúde oral esteve muitos anos esquecidas".