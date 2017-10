Incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para o agravamento do risco de incêndio a partir de quinta-feira em todo o continente devido às previsões do tempo quente e seco.

Num aviso à população, a Proteção Civil refere que a partir de quinta-feira "o risco de incêndio apresenta um agravamento significativo em todo o território continental", sendo "muito elevado e máximo na região do Algarve e em todas as regiões do interior".

O alerta da ANPC surge após o contacto realizado hoje com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê, entre quinta-feira e até domingo, um agravamento das condições meteorológicas com uma subida gradual da temperatura máxima e a redução da humidade relativa do ar, sem recuperação significativa durante a noite.