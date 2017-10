Catalunha

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Faria de Oliveira, admitiu hoje que uma crise na Catalunha terá impactos na economia portuguesa, tendo em conta a ligação próxima entre as economias, incluindo no setor bancário.

"Espero que um problema fundamentalmente de Espanha seja resolvido da melhor maneira possível, qualquer crise afetará a economia e só podemos desejar que não aconteça", disse Faria de Oliveira à Lusa, à margem de uma conferência da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa, evitando falar diretamente do banco BPI, que desde início do ano é controlado pelo grupo bancário catalão CaixaBank.

Em julho, na apresentação dos resultados do primeiro semestre, o presidente do BPI, Pablo Forero, não se quis pronunciar sobre o impacto no CaixaBank e, logo, no BPI, da situação da Catalunha.