Novo Banco

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Faria de Oliveira, disse hoje esperar que a concretização da venda do Novo Banco ao Lone Star aconteça com "rapidez", ajudando a reforçar o sistema bancário português.

"O Conselho de Administração do Novo Banco está de parabéns por ter conseguido estes resultados que são um passo decidido para se concretizar operação de venda do Novo Banco, que espero que venha a ocorrer agora com relativa rapidez", afirmou Fernando Faria de Oliveira, à margem de uma conferência da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa.

O presidente da associação que agrega os principais bancos que operam em Portugal disse que, com estas operações, o importante é que "o sistema financeiro se vá reforçando e deixando de constituir preocupação para os portugueses".