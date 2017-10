Actualidade

O líder parlamentar do CDS-PP afirmou hoje que vai pedir, com urgência, a presença da diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da ministra da Administração Interna no parlamento para obter explicações sobre a demissão.

"Encaramos com enorme preocupação. Numa área tão sensível como o SEF, esta demissão ou decisão de demitir por parte da ministra a diretora geral do SEF configura um saneamento político", disse à agência Lusa Nuno Magalhães.

O líder parlamentar do CDS-PP afirmou que vai pedir, com urgência, a presença da "ora demitida diretora-geral do SEF" e da ministra da Administração Interna para poderem dar "as explicações devidas" no parlamento.