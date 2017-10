Actualidade

O Governo anunciou hoje a abertura de um concurso, com um montante global de 12,5 milhões de euros, para medidas de estabilização de emergência destinadas às florestas danificadas pelos incêndios.

"A área da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural abriu um novo concurso para medidas de estabilização de emergência destinadas a restabelecer o potencial florestal e infraestruturas de proteção que foram danificados na época de incêndios de 2017", refere o executivo, em comunicado.

Com um montante global disponível de 12,5 milhões de euros, as candidaturas serão financiadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 e podem ser apresentadas entre hoje, 04 de outubro, e o dia 31 de outubro.