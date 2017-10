Actualidade

Três membros das forças especiais do exército dos Estados Unidos morreram na quarta-feira e outros dois ficaram feridos numa emboscada no Níger, enquanto estavam a fazer patrulhas de rotina naquela nação africana, informou a imprensa norte-americana.

"Podemos confirmar as informações de que a patrulha conjunta dos Estados Unidos e do Níger esteve debaixo de fogo hostil no sudoeste do Níger", disse o comandante Anthony Falvo, porta-voz do Comando Africano dos EUA ao jornal New York Times.

O incidente teve lugar a 190 quilómetros a norte de Niamey, a capital do Níger, perto da fronteira do Mali, onde militantes da Al-Qaida no Magrebe islâmico, uma filial da Al-Qaida, levaram a cabo incursões transfronteiriças.