Actualidade

Um especialista químico disse hoje em tribunal que encontrou um produto derivado do agente nervoso VX na camisola de uma das mulheres acusadas do homicídio de Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder norte-coreano.

O depoimento do especialista químico é descrito como a primeira prova que liga o VX, considerado pelas Nações Unidas como uma arma de destruição maciça, às duas acusadas pelo homicídio, a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Doan Thi Huong.

O julgamento das duas suspeitas começou na segunda-feira num tribunal superior na periferia de Kuala Lumpur.