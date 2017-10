Catalunha

O Governo espanhol deverá esperar até segunda-feira, quando os separatistas declararem a independência, para tomar novas medidas contra o processo secessionista na Catalunha, que considera estar totalmente fora da lei.

"Essa declaração [de independência] não tem nenhuma validade, nenhum efeito, nenhuma consequência", disse na quarta-feira o ministro da Justiça espanhol, Rafael Catalá, admitindo que Madrid não pode evitar que o chefe do Governo da Catalunha faça essa declaração.

O responsável do Governo central insistiu "não ser possível que uma parte do território ou um governo [regional] decida declarar-se independente. Não é possível porque não tem competências", acrescentando que "tudo é uma falácia e não existe, porque se pretende fazer com um suporte de absoluta ilegalidade".