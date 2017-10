Oceanos

A alta-representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, Federica Mogherini, anunciou hoje que a Comissão Europeia vai destinar 560 milhões de euros para projetos de proteção e gestão sustentável dos oceanos.

"É com orgulho que anuncio, em nome da União Europeia, que a Comissão Europeia vai destinar 560 milhões de euros, distribuídos por 36 ações concretas. Estas ações vão desde projetos de cooperação global até pequenas ações de intervenção no quotidiano", disse Federica Mogherini, também vice-presidente da Comissão Europeia, na sessão de abertura da conferência Our Ocean 2017 que decorre até sexta-feira em Malta.

Durante a conferência Our Ocean, governos e instituições de 61 países irão anunciar compromissos efetivos, desde financiamento de projetos até medidas legislativas, para a construção de um enquadramento global de governação e utilização sustentável dos oceanos.