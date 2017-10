Mundial2018

O selecionador português, Fernando Santos, contou hoje com os 25 jogadores chamados para os jogos com Andorra e Suíça em pleno e sem limitações no derradeiro treino de Portugal, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois de Cristiano Ronaldo ter efetuado somente gestão de esforço na sessão da véspera, o capitão português, de 32 anos, participou hoje sem condicionalismos nos 15 minutos abertos à comunicação social, tal como Pepe, que tinha falhado o primeiro treino da concentração, na passada terça-feira.

Com o grupo completamente disponível, Fernando Santos tem, assim, a equipa na máxima força para o primeiro desafio desta dupla jornada, diante de Andorra. A equipa parte de Figo Maduro, em Lisboa, pelas 13:30, num avião C-295 da Força Aérea Portuguesa, devendo chegar ao destino cerca de duas horas e meia depois.