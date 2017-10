Actualidade

O português Frederico Morais foi hoje eliminado nas meias-finais da etapa de Cascais do circuito mundial de qualificação de surf, ao perder com o o havaiano Ezekiel Lau.

Lau, 25.º do circuito mundial, esteve sempre à frente do português, 11.º, na segunda bateria das meias-finais, e acabou por vencer claramente, com 15,27 pontos (7,50 e 7,77) contra 12,13 (5,90 e 6,23) de 'Kikas'.

Na praia do Guincho, o único português no circuito principal em oito ondas surfadas apenas na última conseguiu uma melhor do que a pior das quatro de Lau, ao fazer 6,23 - a pior e única onde abaixo dos sete pontos do havaiano foi de 6,17.