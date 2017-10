Actualidade

A vila de Mocimba da Praia, no norte de Moçambique, está a ser palco de tumultos na via pública provocados por desconhecidos desde a madrugada, disseram à Lusa fontes no local.

"Homens fortemente armados e com armas contundentes invadiram a vila enfrentando frontalmente a força policial", referiu um dos residentes na localidade da província de Cabo Delgado.

Segundo a mesma fonte, vários polícias deram entrada no banco de socorro do hospital rural de Mocimba da Praia.