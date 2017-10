Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, considerou hoje que os direitos dos curdos devem ser "reconhecidos no âmbito da Constituição" iraquiana, no final de um encontro em Paris com o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi.

"Defendemos o reconhecimento dos direitos dos curdos no âmbito da Constituição (...) Existe uma maneira de respeitar os direitos dos povos, que permite preservar o quadro da Constituição e a estabilidade e integridade território iraquiano ", disse Macron, comentando o resultado da vitória do 'sim' à independência no referendo de 25 de setembro no Curdistão iraquiano.

Durante a conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro iraquiano, Macron ofereceu-se para mediar entre o Governo iraquiano e os curdos iraquianos, tendo afirmado que o diálogo "é a única saída" e que "França está pronta para contribuir ativamente para a mediação".