Actualidade

O Tribunal do Luxemburgo absolveu hoje um homem acusado de incitação ao ódio contra portugueses, por causa de um comentário a um artigo sobre o ensino de português nas escolas do país, publicado na rede social Facebook.

Na origem da acusação estava um comentário feito pelo arguido a um artigo sobre o reforço da língua portuguesa no ensino pré-escolar do Luxemburgo, publicado em 16 de setembro de 2015 na página Internet do canal de televisão luxemburguês RTL.

No comentário, o homem, de 37 anos, escreveu em luxemburguês: "Um dia virá em que os luxemburgueses sairão à rua com armas".