5 Outubro

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa pediu hoje ao parlamento que conclua, "com sentido de urgência até ao final do ano", o processo de descentralização, apontando que a capital tem "vontade política" para assumir novas responsabilidades.

"Agora que se iniciam os novos mandatos autárquicos, é essencial que a Assembleia da República conclua, em definitivo, com sentido de urgência, até ao final deste ano, o processo de descentralização", afirmou o presidente da Câmara no seu discurso de comemoração do 05 de Outubro.

Medina fez a primeira intervenção pública como presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa.