05 Outubro

O Presidente da República considerou hoje que as eleições autárquicas de domingo "devem ser encaradas com apreço", pelo "envolvimento cívico" demonstrado pelos portugueses, realçando a diminuição da abstenção.

Esta foi a única referência explícita que Marcelo Rebelo de Sousa fez às eleições de domingo na sessão solene comemorativa do 107.º aniversário da Implantação da República, num discurso em que, falando de forma genérica, alertou que "não há sucessos eternos nem revezes definitivos".

O chefe de Estado discursou hoje na Praça do Município, em Lisboa, quatro dias depois das autárquicas, em que o PS foi o partido mais votado, obtendo a maioria das presidências de câmara, e cujos resultados levaram Pedro Passos Coelho a anunciar o fim do seu ciclo na liderança do PSD.