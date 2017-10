Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje a criação da Procuradoria Europeia, entidade que disporá de poderes de investigação e ação penal em caso de crimes contra o orçamento da União Europeia (UE).

A Procuradoria Europeia - criada no âmbito da cooperação reforçada de 20 Estados-membros, incluindo Portugal - irá investigar os crimes lesivos do orçamento da UE e a fraude em matéria de IVA, nomeadamente a fraude com fundos europeus acima de 10 mil euros e a fraude transfronteiras em matéria de IVA acima de 10 milhões de euros.

O novo organismo poderá atuar de forma rápida nos casos transfronteiras sem depender dos procedimentos de cooperação judiciária e poderá intentar ações contra os criminosos diretamente junto dos tribunais nacionais.