Actualidade

O número de crianças refugiadas está a aumentar no mundo e já representa mais de metade das vítimas de violência, perseguição e discriminação que foram forçadas a abandonar o seu país para salvar a vida, foi hoje anunciado.

Segundo o responsável de proteção do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Volker Turk, que intervinha na comissão executiva daquela agência, precisou que atualmente no mundo há 22,5 milhões de refugiados, um número que não inclui as outras categorias de pessoas para as quais o ACNUR tem mandato para proteger.

A problemática das crianças é especialmente dramática, dado que também está a aumentar o número daquelas que estão completamente sozinhas, sem qualquer familiar ou pessoa responsável que vele pelas mesmas.