Nobel

Todo o trabalho de Kazuo Ishiguro, distinguido hoje com o Prémio Nobel da Literatura, é marcado pelos temas da memória, tempo e ilusão, mas também por influências musicais e algumas notas de fantástico, destacou hoje o júri da academia sueca.

Kazuo Ishiguro tem sido um escritor a tempo inteiro desde o seu primeiro livro, "A Pale View of Hills" ("As Colinas de Nagasaki"), de 1982, e tanto o seu primeiro romance como o subsequente, "An Artist of the Floating World" ("Um Artista do Mundo Transitório"), de 1986, se passam na cidade japonesa, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, escreve a academia na página oficial do Facebook.

"Os temas preferidos de Kazuo Ishiguro - memória, tempo e ilusão - já estão presentes nestas duas obras", mas são particularmente evidentes no seu mais famoso romance, "The Remains of the Day" ("Os Despojos do Dia"), que foi adaptado ao cinema, com Anthony Hopkins a interpretar um mordomo obcecado pelos seus deveres, acrescenta o júri, que publicou igualmente na rede social Twitter.