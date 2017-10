Nobel

O escritor Kazuo Ishiguro, hoje distinguido com o prémio Nobel da Literatura, defendeu, em 2016, um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia que unisse o país em volta dos seus "instintos humanos".

Num ensaio publicado pelo Financial Times no dia 01 de julho do ano passado, uma semana depois do referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, Ishiguro escreveu ser fundamental a aceitação do resultado, restando então um encontro em torno de uma opção 'Brexit light': "Uma versão que continue a permitir o livre movimento de pessoas em troca por acesso continuado ao mercado único".

"Precisamos de um segundo referendo - não para repetir o primeiro, mas para definir o mandato que advém do desfocado resultado do da semana passada. (...) Este segundo debate terá de ser aberta e claramente sobre a troca entre o pôr fim à imigração da União Europeia e o acesso ao mercado único. Será um debate em que aqueles que defenderam e votaram 'Sair' por razões não-racistas terão a oportunidade para se colocar do lado oposto aos que o fizeram", declarou o escritor britânico nascido no Japão.