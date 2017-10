Actualidade

O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje que os erros nos manuais escolares antigos não justificam os detetados nos livros experimentais introduzidos este ano e apelou para um discurso de rigor e responsabilização.

"Uns erros não justificam os outros", disse Jorge Carlos Fonseca, apontando a necessidade de combater uma "espécie de cultura" que justifica as dificuldades do presente com o passado.

"Durante muitos anos justificávamos as nossas dificuldades com a herança colonial e a escravatura, depois com o regime de partido único, depois com heranças do governo A e do governo B. Evidentemente que há sempre legados e heranças, bons ou maus, mas cada um tem que trabalhar com aquilo que encontra e procurar melhorar e aperfeiçoar", disse o chefe de Estado.