Catalunha

O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu hoje a sessão do parlamento regional catalão prevista para segunda-feira, com o argumento de que a eventual declaração de independência seria uma infração à Constituição e uma "aniquilação" dos direitos dos deputados.

A suspensão ocorre após este tribunal ter admitido o recurso apresentado na quinta-feira pelo Partido Socialista da Catalunha (PSC) na sequência da convocação da sessão parlamentar.

O presidente do Governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, anunciou a intenção de comparecer no dia 09 de outubro na sessão plenária do parlamento regional para legitimar os resultados e as consequências do referendo independentista de 01 de outubro, considerado ilegal pelo Governo central de Madrid, e com a declaração da independência da Catalunha sobre a mesa.