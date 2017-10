Catalunha

O CaixaBank adotará as "decisões necessárias no momento oportuno, sempre com o objetivo de fazer prevalecer os interesses dos clientes, acionistas e empregados", afirmaram hoje à agência Efe fontes oficiais do banco catalão, referindo-se ao clima de tensão na Catalunha.

Esta foi a posição tomada pelo CaixaBank, que em Portugal controla o Banco BPI, após ter sido tornado público que o Banco Sabadell vai realizar uma reunião extraordinária do seu conselho de administração para decidir se muda a sua sede social para Madrid ou Alicante, perante a possibilidade de o governo catalão declarar unilateralmente a independência da Catalunha.

Esta semana, o CaixaBank enviou um comunicado aos seus empregados em que explicava que "é importante comunicar proativamente" aos seus clientes o seu compromisso em defesa dos seus interesses, que "guiará as decisões futuras que, em caso de serem necessárias, serão tomadas".