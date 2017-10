Actualidade

Um tribunal curdo ratificou hoje o resultado do referendo favorável à independência da região autónoma do Curdistão iraquiano, informou o responsável pela Comissão eleitoral do Curdistão, Hendrin Mohammed, citado pela agência noticiosa Efe.

O mesmo responsável precisou que os três juízes que integram o Tribunal de apelação de Erbil, a capital do Curdistão, ratificaram os resultados do referendo de 25 de setembro, no qual 95% dos participantes votaram "sim" à independência e à separação da região do Iraque.

A concretização desta consulta no Curdistão iraquiano, proibida pela justiça do Iraque e cujo resultado não é reconhecido por Bagdad, aumentou as tensões com o Governo iraquiano e os países vizinhos onde existem minorias curdas, em particular a Turquia do Presidente Recep Tayyip Erdogan, que tem insistido na sua firme oposição à formação de um Estado curdo.