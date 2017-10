Actualidade

O papa Francisco alertou hoje para o facto de as novas tecnologias estarem a facilitar a mudança de género, dizendo que esta "utopia do neutro" coloca em perigo a criação de nova vida.

O papa dirigia-se à Pontifícia Academia para a Vida, o conselho para a bioética do Vaticano, elevando o tom das críticas acerca da chamada teoria do género e da ideia de que as pessoas podem escolher o seu sexo.

Quando estava sob o pontificado dos dois anteriores papas, a academia representava a posição dominante e mais dura da Igreja Católica relativamente à ética sexual, moralidade e cultura e a temas mais controversos, como o aborto ou a eutanásia.