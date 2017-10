Catalunha

A direção do Futebol Clube Barcelona emitiu hoje um comunicado onde apela ao início de um processo de diálogo e de negociação para "encontrar soluções políticas" para a situação de crise na Catalunha e ofereceu-se para mediar a crise.

O comunicado, divulgado na página oficial do clube na internet, define o FC Barcelona como "uma das entidades de referência do país", considera que a Catalunha atravessa "um dos momentos mais transcendentes da sua história recente" e pede soluções políticas "a partir do máximo respeito à vontade maioritária da cidadania catalã para decidir o seu futuro".

A direção do "Barça" recorda na mensagem, com o título "Diálogo, respeito e desporto", que "somos mais que um clube" e apresta-se a apoiar todos os seus sócios e simpatizantes nas "difíceis circunstâncias" que atualmente se deparam.