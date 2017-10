Actualidade

O presidente do PAIGC considerou hoje que a suspensão das operações da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) decretada pelo Governo da Guiné-Bissau é "uma absoluta aberração".

"Com certeza que não era preciso ter chegado a este ponto: é uma absoluta aberração. Infelizmente já nos acostumaram a isso", referiu Domingos Simões Pereira, ex-primeiro-ministro e líder do partido mais votado da Guiné-Bissau, mas arredado do poder em 2015.

Aquele responsável falava à Lusa em Maputo, à margem de uma visita a Moçambique.