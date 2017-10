05 Outubro

O primeiro-ministro anunciou hoje que a residência oficial de São Bento, em Lisboa, vai acolher anualmente, "em regime de rotatividade", exibições de obras de arte contemporânea portuguesa, sempre provenientes de "coleções privadas de fora de Lisboa".

António Costa fez este anúncio, simbolicamente, no dia da República, em que foi inaugurada a exposição "Arte em São Bento - Serralves 2017", composta por 26 obras instaladas nas principais salas da residência, que esteve aberta ao público durante a tarde e que os cidadãos poderão visitar gratuitamente aos domingos.

Numa cerimónia nos jardins de São Bento, em que se ouviu a Orquestra Jazz de Matosinhos e se brindou com vinho do Porto, o chefe do Governo aproveitou esta ocasião, e a presença, entre outros convidados, do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, para elogiar aquela cidade - apontando-a como "uma das grandes cidades da União Europeia" - e o Norte e rejeitar o centralismo.